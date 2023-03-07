Сюраева (Володина) Феодосия Сюраева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраева (Володина) Феодосия Сюраева

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Володин Максим Евфимович

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Сюраев Никита Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1900

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1903

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюраев Иван Никитович

Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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