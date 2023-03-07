Сюраева (Володина) Феодосия Сюраева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Володин Максим Евфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович
Рождение ребёнка
13.05.1900
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович
Рождение ребёнка
03.07.1903
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюраев Никита Александрович
Смерть
Неизвестно