Фетисов Матвей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Матвей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2015

Отец: Фетисов Сергей Валериевич

Мать: Дарья Еремина Михайловна

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