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Богданов ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1920 г.р.
Около 1922 г.р.
Около 1924 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Богданов Олег

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Виктор

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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