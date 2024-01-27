Богданов ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Богданов Олег
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Виктор
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно