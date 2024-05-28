Заозерский Федор Федорович Около 1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Заозерский Федор Федорович

Место рождения

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Заозерский Федор Федорович

Мать: Заозерская Пелагия Ильинична

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Жена: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.01.1863 ст.

Сын: Заозерский Иван Федорович

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Заозерский Илья Федорович

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Заозерский Василий Федорович

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.06.1870 ст.

Сын: Заозерский Петр Федорович

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: (Заозерская) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.

Сын: Заозерский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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