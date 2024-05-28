Заозерский Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1863 ст.
Сын: Заозерский Иван Федорович
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Заозерский Илья Федорович
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Заозерский Василий Федорович
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1870 ст.
Сын: Заозерский Петр Федорович
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: (Заозерская) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.07.1875 ст.
Сын: Заозерский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Заозерская (Оглуздина) Анисья Григорьевна
Смерть
Неизвестно