Незговорова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Незговорова) Маремьяна Осиповна
Отец ребёнка: Незговоров Осип Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Незговоров Осип Иванович
Смерть
Неизвестно