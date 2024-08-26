Незговорова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незговорова Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незговоров Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Незговорова) Маремьяна Осиповна

Отец ребёнка: Незговоров Осип Иванович

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Незговоров Иван Осипович

Отец ребёнка: Незговоров Осип Иванович

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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