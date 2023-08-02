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Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1860

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1875

Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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