Андросова / Андрусова / Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1860
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1875
Сын: Андросов / Андрусов / Георгий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно