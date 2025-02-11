Устимова Васса Спиридоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Устимова Васса Спиридоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Устимов Спиридон ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Устимов Семен Максимович1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устимов Спиридон Григорьевич

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1865

Сын: Устимов Семен Максимович

Отец ребёнка: Устимов Максим Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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