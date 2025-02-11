Устимова Васса Спиридоновна
женский, родилась Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецУстимов Спиридон ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Устимов Семен Максимович1865 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устимов Спиридон Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Устимов Максим Иванович
Смерть
Неизвестно