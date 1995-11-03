(Эпова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1903
Дата смерти03.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Эпов Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Эпов Дионисий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.07.1928
Сын: Эпов Кирилл Иннокентьевич
Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1939
Смерть
03.11.1995