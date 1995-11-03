(Эпова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эпова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1903

Дата смерти

03.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
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1928 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Эпов Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Эпов Дионисий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
28.07.1928

Сын: Эпов Кирилл Иннокентьевич

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Иннокентий Кирикович

Смерть
03.11.1995

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