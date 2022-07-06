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Минкина Алевтина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1992

Отец: Минкин Юрий Геннадьевич

Мать: Чиковани Наталья Александровна

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