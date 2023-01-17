(Presser) Sylvia (Ida
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Presser Charles (Ikhel)
Иммиграция
27.03.1904
New York, New York, United States
Место жительства
1910
New Haven Ward 3, New Haven, Connecticut, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1251-1500), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2125 East 13 St, A D 2, Kings, New York, USA
Эмиграция
Неизвестно
Hamburg
Смерть
Неизвестно