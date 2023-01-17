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(Presser) Sylvia (Ida

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Presser Charles (Ikhel)

Мать: Presser Anna (Genya Reyzya)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Иммиграция
27.03.1904
New York, New York, United States
Место жительства
1910
New Haven Ward 3, New Haven, Connecticut, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1251-1500), Kings, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2125 East 13 St, A D 2, Kings, New York, USA
Эмиграция
Неизвестно
Hamburg
Смерть
Неизвестно
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