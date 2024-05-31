Карманова (Ведерникова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1905
Беркут, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Поручители по жениху: д.Беркут крестьяне Федор Алексеев Прудаев и д.Старого Кавдыка Иван Александров Карманов. По невесте: крестьяне д.Нового Кавдыка Дмитрий Исааков Сосновцев и д.Мыса Александр Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно