Карманова (Ведерникова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Ведерникова) Ольга Ивановна

Место рождения

Новый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Карманов Евграф Иванович

Беркут, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Поручители по жениху: д.Беркут крестьяне Федор Алексеев Прудаев и д.Старого Кавдыка Иван Александров Карманов. По невесте: крестьяне д.Нового Кавдыка Дмитрий Исааков Сосновцев и д.Мыса Александр Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно

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