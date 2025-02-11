Афанасий Спиридонов
мужской, родился 1817, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСпиридон Спиридонов1785 г.р.
Супруги
Анна Иванова1812 г.р.
Дети
Христина Афанасьева1842 г.р.
Никифор Афанасьев1844 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Спиридон Спиридонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Христина Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никифор Афанасьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федора Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федосья Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лапина Васса Афанасьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно