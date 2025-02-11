Афанасий Спиридонов 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Спиридонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Спиридон Спиридонов1785 г.р.
Супруги
Анна Иванова1812 г.р.
Дети
Христина Афанасьева1842 г.р.
Никифор Афанасьев1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Спиридон Спиридонов

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Христина Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Никифор Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федора Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

91

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федосья Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лапина Васса Афанасьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

72

Смерть
Неизвестно

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