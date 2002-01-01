Перышков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышков Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перышкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перышкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перышкова Нина

Смерть
2002
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