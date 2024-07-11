Шибаева (Корелова) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.10.1876 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Корелова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная Восприемник Иван Павлович Шибаев
Бракосочетание
16.10.1900 ст.
Муж: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Шибаева София Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1905
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Шибаева Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Воспреемницей была вдова Анна Васильевна Шибаева
Рождение ребёнка
03.03.1910
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1912 ст.
Дочь: Светелкина (Шибаева) София Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1914 ст.
Дочь: Фомина (Шибаева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1920
Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно