Шибаева (Корелова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Корелова) Парасковья Ивановна

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1876 ст.

Отец: Корелов Иван Иванович

Мать: Корелова (Лузина) Митриция Константиновна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Корелова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Незаконнорожденная Восприемник Иван Павлович Шибаев
Бракосочетание
16.10.1900 ст.

Муж: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Шибаева София Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Шибаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Шибаева Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемницей была вдова Анна Васильевна Шибаева
Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Шибаев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.08.1912 ст.

Дочь: Светелкина (Шибаева) София Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1914 ст.

Дочь: Фомина (Шибаева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Шибаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Шибаев Иван Петрович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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