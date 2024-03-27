(Латынцева) Матвеева (Покровская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1928
Отец ребёнка: Латынцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Леонид
Отец ребёнка: Матвеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев ?
Развод
Неизвестно
Муж: Латынцев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латынцев Пётр
Смерть
Неизвестно