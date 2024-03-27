(Латынцева) Матвеева (Покровская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Латынцева) Матвеева (Покровская) Анна Ивановна

(Латынцева) Матвеева (Покровская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1928

Сын: Латынцев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Латынцев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Леонид

Отец ребёнка: Матвеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев ?

Развод
Неизвестно

Муж: Латынцев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латынцев Пётр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close