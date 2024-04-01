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Осипова Ульяна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипов Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Осипов Осип

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Сергей Осипович

Отец ребёнка: Осипов Осип

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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