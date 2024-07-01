Отрадинский Тимофей Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Иона Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отрадинский Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отрадинский Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Отрадинский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Соколова (Отрадинская) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно