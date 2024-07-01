Отрадинский Тимофей Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрадинский Тимофей Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Иона Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отрадинский Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отрадинский Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Отрадинский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Соколова (Отрадинская) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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