Кураев Иван Степанов До 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Кураев Иван Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1785, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Степан Петров1762 г.р.
Дети
Кураев Степан Иванов1803 г.р.
Кураев Иван Иванов1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Степан Петров

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кураев Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кураев Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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