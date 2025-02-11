Кураев Иван Степанов
мужской, родился До 1785, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСтепан Петров1762 г.р.
Дети
Кураев Степан Иванов1803 г.р.
Кураев Иван Иванов1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Степан Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кураев Степан Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кураев Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно