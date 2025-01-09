Кудинов Григорий Емельянович
мужской, родился Около 1753, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 1812, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецКудинов Емельян ГавриловичОколо 1720 г.р.
МатьКудинова Марфа ФедоровнаОколо 1733 г.р.
Супруги
Кудинова (Моховикова) Софья СемёновнаОколо 1761 г.р.
Дети
(Кудинова) Акилина ГригорьевнаОколо 1793 г.р.
Кудинов Филипп ГригорьевичОколо 1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Кудинова) Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Кудинова (Моховикова) Софья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Кудинов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Кудинова (Моховикова) Софья Семёновна
Смерть
1812