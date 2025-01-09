Кудинов Григорий Емельянович Около 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудинов Григорий Емельянович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1753, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 1812, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Кудинов Емельян ГавриловичОколо 1720 г.р.
Мать
Кудинова Марфа ФедоровнаОколо 1733 г.р.
Супруги
Кудинова (Моховикова) Софья СемёновнаОколо 1761 г.р.
Дети
(Кудинова) Акилина ГригорьевнаОколо 1793 г.р.
Кудинов Филипп ГригорьевичОколо 1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Кудинов Емельян Гаврилович

Мать: Кудинова Марфа Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
27.10.1776 ст.

Жена: Кудинова (Моховикова) Софья Семёновна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Кудинова) Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Кудинова (Моховикова) Софья Семёновна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Кудинов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Кудинова (Моховикова) Софья Семёновна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1812
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.