Казаков Алексей Иванович
мужской, родился 12.05.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКазаков Иван Никитич1858 г.р.
МатьКазакова (Архипова) Татьяна Кузьминична1855 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно