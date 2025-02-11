Казаков Алексей Иванович 12.05.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Алексей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.05.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Казаков Иван Никитич1858 г.р.
Мать
Казакова (Архипова) Татьяна Кузьминична1855 г.р.
Супруги
Казакова (Козлова) Евдокия Никаноровна1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1890

Отец: Казаков Иван Никитич

Мать: Казакова (Архипова) Татьяна Кузьминична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Казакова (Козлова) Евдокия Никаноровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.