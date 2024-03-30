Новиков Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Новиков Алексей
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3650448/
Рождение ребёнка
08.12.1925
Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
21.12.1934
Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапенко Людмила Петровна
Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно