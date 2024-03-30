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Новиков Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Новиков Алексей

Мать: не указана

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3650448/
Рождение ребёнка
08.12.1925

Сын: Новиков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна

Веренка, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.12.1934

Сын: Новиков Николай Петрович

Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна

Веренка, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Юрий Петрович

Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапенко Людмила Петровна

Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Новикова Дарья Федоровна

Веренка, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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