Татаринова (Батурина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Батурина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Батурин Иван Никифорович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1806

Муж: Татаринов Яков Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия невенчаны
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Татаринов Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Татаринов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Татаринов Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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