Татаринова (Батурина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Батурин Иван Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия невенчаны
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Татаринов Яков Степанович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Татаринов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Татаринов Яков Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно