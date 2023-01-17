Ивановский Михаил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1877
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ивановский Павел Анемподистов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ляпунова София Михайловна
Мать ребёнка: Ивановская Ольга Никитина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Ивановская Ольга Никитина
Смерть
1877
Верхнее Красино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область