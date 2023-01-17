Ивановский Михаил Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Михаил Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ивановский Павел Анемподистов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ляпунова София Михайловна

Мать ребёнка: Ивановская Ольга Никитина

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Ивановская Ольга Никитина

Смерть
1877
Верхнее Красино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
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