(Гулина) Устинья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Гулин Дмитрий Иванов
Мать: Гулина Анна Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1866
Муж: Иван Назаров
Смерть
После 1866