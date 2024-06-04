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(Гулина) Устинья Дмитриева

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Гулин Дмитрий Иванов

Мать: Гулина Анна Гаврилова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1866

Муж: Иван Назаров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866

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