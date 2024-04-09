Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
10.10.1901
Дочь: (Волкова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Волков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: (Волков) Иулия
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
29.03.1919
Сын: Волков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич