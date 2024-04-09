Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

1901 г.р.
1901 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Волков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1901

Дочь: (Волкова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Волков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: (Волков) Иулия

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
29.03.1919

Сын: Волков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

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