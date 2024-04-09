Волков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

1901 г.р.
1901 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Волков Сергей Логинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1901

Дочь: (Волкова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Волков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: (Волков) Иулия

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

Рождение ребёнка
29.03.1919

Сын: Волков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Волкова (Бородина) Ефросиния Александровна

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