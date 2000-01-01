Чередова Евпраксия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евпраксия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чередов Евсей Егорович

Отец ребёнка: Чередов Егор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чередов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Чередов Егор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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