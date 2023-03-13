Булавинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулавинъ Степанъ

Булавинъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булавинъ Иванъ

Мать: Булавина Анна Дементьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close