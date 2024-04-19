Манухина (Маринцева) Ирина (Арина) Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти07.06.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Маринцев Евдоким Никитин
Мать: Настасья Иванова
Бракосочетание
26.07.1832 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/164?center=972+1971
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
С 1855 по 1858
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Манухин Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манухина Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев
Смерть
07.06.1884 ст.