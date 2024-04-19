Манухина (Маринцева) Ирина (Арина) Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухина (Маринцева) Ирина (Арина) Евдокимова

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

07.06.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Маринцев Евдоким Никитин

Мать: Настасья Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
26.07.1832 ст.

Муж: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/164?center=972+1971
Рождение ребёнка
1839

Сын: Манухин Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Манухин Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Манухин Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
С 1855 по 1858

Сын: Манухин Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Манухин Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манухин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манухин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манухина Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Манухин Дмитрий Матвеев

Смерть
07.06.1884 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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