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Гальцевъ Степанъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.01.1894

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: Гальцева Марія

Александровка
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