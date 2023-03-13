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Гальцевъ Степанъ
Гальцевъ Степанъ
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
02.01.1894
Пол
Мужской
Отец
Гальцевъ Иванъ
1843 г.р.
Мать
Гальцева (Чигрова) Марія
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894
Отец:
Гальцевъ Иванъ
Мать:
Гальцева Марія
Александровка
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