Кудряшов Иван Евграфов 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Иван Евграфов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1772, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1819, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов ЕвграфДо 1751 г.р.
Дети
Кудряшов Сергей Иванов1801 г.р.
Кудряшов Алексей Иванов1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кудряшов Евграф

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кудряшов Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кудряшов Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1819
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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