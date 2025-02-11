Кудряшов Иван Евграфов
мужской, родился 1772, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1819, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов ЕвграфДо 1751 г.р.
Дети
Кудряшов Сергей Иванов1801 г.р.
Кудряшов Алексей Иванов1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Кудряшов Евграф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1819
Место жительства
1835