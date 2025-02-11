Домна
женский, родилась 1807
умерла Неизвестно
Супруги
Горбунов Григорий Иванов1805 г.р.
Дети
(Горбунова) Пелагея Григорьева1832 г.р.
Екатерина Григорьева1834 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Горбунова) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Любовь Григорьева
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Горбунова) Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно