Домна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1807

умерла Неизвестно

Супруги
Горбунов Григорий Иванов1805 г.р.
Дети
(Горбунова) Пелагея Григорьева1832 г.р.
Екатерина Григорьева1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Горбунова) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Любовь Григорьева

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Горбунова) Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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