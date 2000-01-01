Фомина (Шмелёва) Евдакия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белянская Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Иван
Смерть
Неизвестно