Фомина (Шмелёва) Евдакия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Шмелёва) Евдакия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белянская Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Иван

Смерть
Неизвестно
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