Басов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Бушланова (Басова) Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Басов Маркел Крест. Красноярской Слободы Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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