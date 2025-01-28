Варенцова (Костюченко) Татьяна Васильевна 02.10.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варенцова (Костюченко) Татьяна Васильевна

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Место рождения

г. Рудный Кустанайской области Казахстан

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: Костюченко Василий Иванович

Мать: Костюченко (Симонова) Антонина Евгеньевна

г. Рудный Кустанайской области Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.04.1983

Муж: Варенцов Евгений Алексеевич

Челябинск Россия
Рождение ребёнка
06.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варенцов Евгений Алексеевич

Челябинск Россия
Рождение ребёнка
06.05.1986

Дочь: Красикова (Варенцова) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Варенцов Евгений Алексеевич

Челябинск Россия

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