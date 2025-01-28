Варенцова (Костюченко) Татьяна Васильевна
Место рожденияг. Рудный Кустанайской области Казахстан
Дата рождения02.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
г. Рудный Кустанайской области Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.04.1983
Челябинск Россия
Рождение ребёнка
06.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варенцов Евгений Алексеевич
Челябинск Россия
Рождение ребёнка
06.05.1986
Дочь: Красикова (Варенцова) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Варенцов Евгений Алексеевич
Челябинск Россия