Трусова (Вахромова) Праскева Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Вахромов Абрам
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1889
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Рождение ребёнка
02.06.1897
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Рождение ребёнка
03.03.1905
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Смерть
Неизвестно