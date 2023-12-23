Трусова (Вахромова) Праскева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Вахромова) Праскева Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Вахромов Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Муж: Трусов Василий Сафонович

Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Трусов Архип Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Рождение ребёнка
02.06.1897

Сын: Трусов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Трусов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Смерть
Неизвестно
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