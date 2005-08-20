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Белозерцева Светлана Валерьевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

20.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2005

Отец: Белозерцев Валерий Анатольевич

Мать: Белозерцева Наталья Петровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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