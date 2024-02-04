Дружинина (Петрулина) Ольга Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Петрулина) Ольга Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шадрина Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Судин Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Судина Галина

Отец ребёнка: не указан

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