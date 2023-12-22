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Жданов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Чернакова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

1873 в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Клементий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Анисия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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