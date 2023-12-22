Жданов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Чернакова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Екатерина Григорьевна
1873 в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Клементий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова Анисия Григорьева
Смерть
Неизвестно