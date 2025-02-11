Вера Алексеева
женский, родилась 1847, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКошкин Алексей Васильев1820 г.р.
МатьКошкина Василиса Павлова1822 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кошкин Алексей Васильев
Мать: Кошкина Василиса Павлова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно