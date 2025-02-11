Вера Алексеева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Вера Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1847, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кошкин Алексей Васильев1820 г.р.
Мать
Кошкина Василиса Павлова1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кошкин Алексей Васильев

Мать: Кошкина Василиса Павлова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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