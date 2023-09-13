Минчёнок (Суетова) Екатерина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минчёнок (Суетова) Екатерина Денисовна

Место рождения

Звяги, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

17.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Звяги, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
11.10.1902 ст.

Муж: Минчёнок Михаил Петрович

Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1903 ст.

Дочь: Минчёнок Мария Михайловна

Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.

Сын: Минчёнок Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.

Сын: Минчёнок Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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