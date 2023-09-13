Минчёнок (Суетова) Екатерина Денисовна
Место рожденияЗвяги, Соинская волость, Себежский уезд
Дата рождения17.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.10.1902 ст.
Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1903 ст.
Дочь: Минчёнок Мария Михайловна
Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.
Сын: Минчёнок Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Минчёнок Михаил Петрович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно