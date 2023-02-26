Филипп Дмитриев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.08.1911
Дата смерти19.02.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1911
Отец: Осипенков Дмитрий Иванов
Мать: Анна Демидова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.02.1912
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.