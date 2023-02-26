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Филипп Дмитриев

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.08.1911

Дата смерти

19.02.1912

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1911

Отец: Осипенков Дмитрий Иванов

Мать: Анна Демидова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.02.1912
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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