Попкова Авдотья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Попкова) Лукерья
Отец ребёнка: Попковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Попковв) Марина
Отец ребёнка: Попковъ Михаилъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан