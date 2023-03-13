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Попковъ Михаилъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Попковъ Иванъ Степановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Авдотья Антонова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Попкова) Лукерья

Мать ребёнка: Попкова Авдотья Антонова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Попковв) Марина

Мать ребёнка: Попкова Авдотья Антонова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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