Попковъ Михаилъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Попковъ Иванъ Степановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Попкова) Лукерья
Мать ребёнка: Попкова Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Попковв) Марина
Мать ребёнка: Попкова Авдотья Антонова
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан