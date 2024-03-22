Мефодий (Нефед) Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мефодий (Нефед) Иосифов

Место рождения

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.01.1864 ст.

Жена: Евдокия Самсоновна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: все из Кобоны - Арефий Васильев и Осип Иванов, Федор Федоров и Антон Афанасьев.
Упоминание
29.03.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Марии Семеновны.
Рождение ребёнка
01.04.1869 ст.

Дочь: Мария Мефодиевна

Мать ребёнка: Евдокия Самсоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.10.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Параскевы Стефановны Табуретовой из Леднево.
Упоминание
27.07.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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