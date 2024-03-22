Мефодий (Нефед) Иосифов
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Бракосочетание
27.01.1864 ст.
Жена: Евдокия Самсоновна
Свидетели: все из Кобоны - Арефий Васильев и Осип Иванов, Федор Федоров и Антон Афанасьев.
Упоминание
29.03.1864 ст.
Крестный отец Марии Семеновны.
Рождение ребёнка
01.04.1869 ст.
Дочь: Мария Мефодиевна
Мать ребёнка: Евдокия Самсоновна
Упоминание
12.10.1875 ст.
Крестный отец Параскевы Стефановны Табуретовой из Леднево.
Упоминание
27.07.1879 ст.
Смерть
Неизвестно