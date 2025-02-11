Бурнаев Семён Архипович
мужской, родился Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБурнаев Архип Семенович1830 г.р.
Супруги
Бурнаева Ксения ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Бурнаева) Феодора Семёновна12.02.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурнаев Архип Семенович
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: (Бурнаева) Феодора Семёновна
Мать ребёнка: Бурнаева Ксения Васильевна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно