Бурнаев Семён Архипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бурнаев Семён Архипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Бурнаев Архип Семенович1830 г.р.
Супруги
Бурнаева Ксения ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Бурнаева) Феодора Семёновна12.02.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурнаев Архип Семенович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнаева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: (Бурнаева) Феодора Семёновна

Мать ребёнка: Бурнаева Ксения Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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