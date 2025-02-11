Евдокия Кузьмина 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кузьма Григорьев1817 г.р.
Мать
Пелагея Трофимова1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кузьма Григорьев

Мать: Пелагея Трофимова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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