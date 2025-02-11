Евдокия Кузьмина
женский, родилась 1840, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКузьма Григорьев1817 г.р.
МатьПелагея Трофимова1815 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Кузьма Григорьев
Мать: Пелагея Трофимова
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно