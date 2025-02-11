Федутина Дарья Григорьевна
женский, родилась 1860, Новая Камаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецД. Камаевка Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Федутин Афанасий Васильевич1859 г.р.
Дети
Федутин Иван Афанасьевич28.06.1880 г.р.
Федутин Николай Афанасьевич13.12.1882 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Д. Камаевка Григорий Иванович
Мать: не указана
Новая Камаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1879
Рождение ребёнка
28.06.1880
Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1882
Сын: Федутин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1885
Сын: Федутин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1887
Сын: Федутин Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1888
Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно