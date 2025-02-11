Федутина Дарья Григорьевна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Федутина Дарья Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860, Новая Камаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Д. Камаевка Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Федутин Афанасий Васильевич1859 г.р.
Дети
Федутин Иван Афанасьевич28.06.1880 г.р.
Федутин Николай Афанасьевич13.12.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Д. Камаевка Григорий Иванович

Мать: не указана

Новая Камаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.01.1879

Муж: Федутин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Федутин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
13.12.1882

Сын: Федутин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Федутин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
17.02.1887

Сын: Федутин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Федутин Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Федутин Афанасий Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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