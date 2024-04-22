Киселёва Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Андрей Елисеевич
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Андрей Елисеевич
Смерть
Неизвестно