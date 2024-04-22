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Киселёва Анна Григорьевна

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Киселёв Андрей Елисеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Сын: Киселёв Павел Андреевич

Отец ребёнка: Киселёв Андрей Елисеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.

Сын: Киселёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Киселёв Андрей Елисеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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