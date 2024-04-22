Киселёв Андрей Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно