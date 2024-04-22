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Киселёв Андрей Елисеевич

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Киселёва Анна Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Сын: Киселёв Павел Андреевич

Мать ребёнка: Киселёва Анна Григорьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.

Сын: Киселёв Иван Андреевич

Мать ребёнка: Киселёва Анна Григорьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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